"Из-за шока даже заснять не успела", - певица Нюша озаботилась экологическими проблемами

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Нюша рассказала своим поклонникам, что когда она возвращалась с концерта в Сочи через иллюминатор самолета увидела целые мусорные острова из отходов и пластика. "Отходы, выбросы в открытое море и гниющие свалки - это катастрофическая реальность", - с сожалением отметила певица в своем Instagram.

Фото из Instagram

Нюша призывает каждого прямо сейчас обратить внимание на эту тему и внести свой вклад в улучшение экологических условий на общей для всех планете. Певица предлагает поклонникам вместе начать сортировать отходы (предварительно их нужно очистить от загрязнений) и выбрасывать их в соответствующие контейнеры для переработки. В течение минимум семи дней она планирует публиковать соответствующие посты, чтобы поддерживать мотивацию своих подписчиков, а в конце недели опубликует пост с более подробной информацией по этой теме.-0-