Издан рассказ Хемингуэя, который ранее не публиковался

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее неизвестный рассказ американского писателя Эрнеста Хемингуэя опубликовал журнал New Yorker. Рукопись произведения случайно обнаружил в библиотеке музея Джона Кеннеди в Бостоне внук писателя Шон Хемингуэй, сообщает New Yorker.

Рассказ называется "Погоня как счастье" (Pursuit As Happiness). Сюжет произведения схож с сюжетом повести "Старик и море", опубликованной в 1952 году.

Это одно из немногих произведений Хемингуэя, которые оказались неопубликованными. Шон Хемингуэй предположил, что писатель работал над рассказом с 1936 по 1956 год.

У рукописи не было названия, его придумал сын писателя Патрик. Шон Хемингуэй название считает удачным.-0-