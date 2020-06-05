Издан рассказ Хемингуэя, который ранее не публиковался

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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее неизвестный рассказ американского писателя Эрнеста Хемингуэя опубликовал журнал New Yorker. Рукопись произведения случайно обнаружил в библиотеке музея Джона Кеннеди в Бостоне внук писателя Шон Хемингуэй, сообщает New Yorker.
Рассказ называется "Погоня как счастье" (Pursuit As Happiness). Сюжет произведения схож с сюжетом повести "Старик и море", опубликованной в 1952 году.
Это одно из немногих произведений Хемингуэя, которые оказались неопубликованными. Шон Хемингуэй предположил, что писатель работал над рассказом с 1936 по 1956 год.
У рукописи не было названия, его придумал сын писателя Патрик. Шон Хемингуэй название считает удачным.-0-