Извержение вулкана на Камчатке попало на видео

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 22 октября вулкан Безымянный на Камчатке выбросил в воздух огромный столб пепла. Этот момент смогли запечатлеть на камеру.

Кадры были сделаны автономной камерой на пункте "Киришев". В ролике видно, как из горы в небо поднимается столб пепла в несколько километров. По данным системы сейсмического мониторинга, высота столба составила порядка 10 километров, а точных данных по масштабу извержений пока нет.

Извержение не стало сюрпризом. Прогноз был сделан Камчатским филиалом Российского экспертного совета, которые заметили первые признаки грядущего извержения еще в начале октября. -0-