Известная актриса станцевала под хит Little Big во время карантина

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Юлия Пересильд разместила в личном Instagram-аккаунте видео, на котором она с двумя дочками танцует под песню Little Big "Uno".

Таким образом актриса решила разнообразить домашние будни, а еще поддержать ребят, которые в этом году должны были представлять Россию на конкурсе "Евровидение".

Поклонники отметили, что она с дочками неплохо повторила хореографию из клипа и поставили им заслуженные лайки.

Отметим, что международный конкурс песни "Евровидение-2020" был отменен из-за коронавируса.-0-