Известная актриса станцевала под хит Little Big во время карантина

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Новости темы "Евровидение-2020"
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Юлия Пересильд разместила в личном Instagram-аккаунте видео, на котором она с двумя дочками танцует под песню Little Big "Uno".
Таким образом актриса решила разнообразить домашние будни, а еще поддержать ребят, которые в этом году должны были представлять Россию на конкурсе "Евровидение".
Поклонники отметили, что она с дочками неплохо повторила хореографию из клипа и поставили им заслуженные лайки.
Отметим, что международный конкурс песни "Евровидение-2020" был отменен из-за коронавируса.-0-