Я сваливаю! Рыба выбралась из тазика и сбежала от повара в канализацию (Видео)

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили ролик, который повеселили и восхитил юзеров сети.

Пользователи оказались в восторге от силы воли рыбы, которая сбежала прямо из под носа повара. Кадры запечатлели камеры наружного видеонаблюдения во Вьетнаме. В ролике можно заметить красный таз с водой, в котором находится крупная рыба. Подводный обитатель, по всей видимости, понял к чему все идет и решил - я сваливаю!

Рыба выбралась из тазика в одном прыжке и начала свое движение в сторону канализации. Она продолжала продвигаться по сухой обочине асфальтированной дороги, прыгая с помощью головы и хвоста. В конечном итоге план побега удался и рыба оказалась в канализации, ускользнув из рук людей. Пользователи восхитились увиденным и отметили, что "это самый эффектный побег". -0-