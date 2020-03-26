"Я также песенки на нерусском пою": Павел Воля с семьей как может развлекается на карантине

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Павел Воля порадовал в Instagram поклонников забавным роликом, в котором многие узнали себя.

Шоумен вместе с семьей продолжает находиться на карантине и развлекаться как может. В кадре запечатлен Павел Воля, сын, а Ляйсан Утяшева стала оператором. Звездная семья решила спеть в караоке песню Кэти Перри, но юморист не смог удержаться и добавил очень сильный русский акцент.

Идея Воли развеселила не только семью, но и подписчиков в Instagram. В комментариях многие написали, что в ролике узнали себя: "Я также песенки на нерусском пою", "Это я на английском. Сходство 100%", "Уровень моего английского". Видео повеселило пользователей Instagram, которые посмотрели ролик уже более 1,1 миллиона раз. -0-