Ямы в Украине засыпали слепками зубов (Видео)

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Запорожской области Украины местные жители обнаружили ноу-хау дорожников, которое вызвало разные эмоции. Кадры разместили в Instagram.

Один из жителей города заметил нечто странное на дороге. Дорожные рабочие при устранении ямы на трассе в городе Запорожье очень креативно подошли к решению задачи. Вместо стандартных материалов для починки дорожного полотна, они использовали гипсовые слепки челюстей.

В комментариях юзеры принялись шутить, а также запустили челлендж, ведь на слепках есть фамилии пациентов. Также люди поблагодарили зубную фею за ремонт дороги, а другие отметили, что выглядит это очень "крипово". -0-