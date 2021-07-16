Яна Кошкина бодро вернулась в Instagram с очень пикантным снимком

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая и актриса Яна Кошкина долгое время не публиковала снимки в Instagram, но недавно исправила это.

Артистка отметила, что вернулась в соцсеть, а для пущего эффекта загрузила очень соблазнительное фото. Яна Кошкина примерила стильный черный купальник и села спиной к фотографу возле бассейна, продемонстрировав свои природные формы. Конечно, мало кто прошел мимо новой публикации.

Юзеры завалили Яну Кошкину массой восторженных комментариев, а также оставили огромное число лайков. -0-