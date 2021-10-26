Японская принцесса Мако вышла замуж и лишилась королевского статуса

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская принцесса Мако, племянница императора Нарухито, вышла замуж за своего бывшего однокурсника Кэя Комуро и лишилась королевского статуса. Об этом пишет газета Nikkei.

Японский закон об императорском доме предусматривает, что наследница империи обязана отказаться от своего титула в случае, если она выходит замуж за простолюдина. Мако взяла фамилию своего мужа и стала Мако Комуро. После подачи документов она покинула императорскую резиденцию. Также она отказалась от традиционной компенсации в 150 млн иен (более $1,3 млн), которую японское правительство выплачивает членам императорской семьи в случае отказа от своих регалий

Как сообщает ТАСС, свадьба принцессы и ее однокурсника Комуро первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. На этот счет давались формальные объяснения, однако реальной причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, который требует вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), выделенные, в частности, на учебу Комуро. Этот финансовый спор не урегулирован до сих пор, что накладывает негативный отпечаток на бракосочетание и эмоциональное состояние молодоженов. Теперь молодожены некоторое время поживут на съемной квартире в Токио. Затем они планируют переехать в Нью-Йорк, где находится работа Комуро. Мако также хочет найти там подходящую для себя вакансию. В качестве одного из наиболее предпочтительных мест японские СМИ называли Американский музей естественной истории.-0-