Японские палеонтологи нашли самое маленькое яйцо динозавра

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили на юго-западе Японии скорлупу самого маленького из известных науке яиц динозавров, сообщает ТАСС со ссылкой на научную публикацию в журнале Cretaceous Research.

Специалисты полагают, что яйцо принадлежит нелетающему динозавру Himeoolithus murakamii. Его представители обитали на Земле в конце нижнего мелового периода - более 106 млн лет назад.

Основываясь на размере скорлупы, ученые вывели размер яйца - примерно 4,5 х 2 см. А его вес не превышал 10 г. Похожие яйца находили и раньше, но все они были примерно в три раза больше.

Находка японских ученых представляет собой четыре окаменелых яйца и более 1,3 тыс. фрагментов скорлупы. Яйца принадлежали небольшому нелетающему тероподу (передвигавшийся на двух ногах хищный динозавр).-0-