Яркая реакция сына на битбокс от отца умилила сеть (Видео)

Скриншот из видео
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили великолепные кадры, которые очаровали пользователей сети.
В кадр попал момент с участием папы и маленького сына, который восторгается талантом своего родителя. Семья проводила время на кухне в США, когда маленький сын заскучал. Тогда папа решил развлечь его с помощью битбокса. Это действо пришлось по вкусу малышу, который своей яркой реакцией на это умилил сеть.
Причем, позже сын попытался повторить незамысловатый бит и тут уже никто не смог сдержать эмоций. Неудивительно, что видео быстро собрало огромное число просмотров. -0-