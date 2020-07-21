Яростная схватка двух бенгальских тигров попала на видео

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители одного из парков в Индии стали свидетелями невероятной схватки.

В бою сошлись два бенгальских тигра. Один из них аккуратно подобрался к собрату и напал. Оппонент решил не бежать, а принять бой. Между двумя животным началась яростная схватка, которую туристы смогли запечатлеть на видео.

Бенгальские тигры не собирались друг другу уступать, поэтому их противостояние становилось все интенсивнее. В конечном итоге, тигры скрылись за кустарниками, так и не дав понять, кто же победил. Люди с радостью поделились кадрами в сети. Внимание на них обратило издание Daily Mail. -0-