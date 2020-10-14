Юлия Ковальчук показала архивное фото из роддома, которое сделано сразу после рождения дочки

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юлия Ковальчук в личном Instagram поделилась трогательным снимком из роддома, который умилил ее фолловеров.

Это черно-белое фото сделано в тот момент, когда Юлии дают в руки новорожденную дочь. Событие произошло три года назад. Таким образом звезда отметила радостное событие в семье - день рождения дочки Амелии.

Фанаты пришли в восторг от эмоциональностии трогательности фотографии. Они поздравили малышку с днем рождения, пожелав всего самого лучшего. -0-