Юлия Ковальчук удивила поклонников новым имиджем

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Добавим немного жесткости в образ", - написала российская певица и телеведущая в своем Instagram-аккаунте.

Звезда выложила в сеть селфи, на котором позирует с ярким макияжем. К слову, изменился и цвет волос Юлии Ковальчук: от привычного блонда не осталось и следа.

Поклонники в целом позитивно оценили новый образ певицы. "Город засыпает, просыпается мафия", - написал один из ее фанатов. Однако были и те, кто указал на неудачный ракурс фото и посетовал на то, что Ковальчук постоянно выкладывает в сеть не самые лучшие свои снимки.-0-