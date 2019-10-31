Юрий Шатунов будет судиться с владельцем песен "Ласкового мая"

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов подал в суд на компанию "Честная музыка", которая является правообладателем композиций коллектива, сообщает агентство РИА Новости .

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал обращения Юрия Шатунова. Артист подал иск 29 октября, но он пока к производству не принят.

Суть дела пока не очень ясна: ни предмет, ни основные исковые требования неизвестны. Представители Юрия Шатунова рассказали, что иск касается интеллектуальной собственности и имущественных прав. Ответчиком выступит Руслан Филатов.

Компания "Честная музыка" ранее заявила, что владеет правами на фонограммы песен "Ласкового мая", однако артист и его представители не могут понять - откуда они могли у нее взяться. -0-