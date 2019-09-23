К Земле движется астероид размером с три пирамиды Хеопса

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 24 сентября мимо Земли пролетит крупный астероид, по размерам сопоставимый с тремя пирамидами Хеопса. Такие данные озвучил Центр исследований околоземных объектов NASA (CNEOS).
Диаметр небесного тела под названием 523934 (1998 FF14), по разным оценкам, варьируется от 190 до 430 м. Размер у основания – 230 м, высота – почти 140 м. Астероид пронесется мимо Земли на расстоянии 4,1 млн км со скоростью 22,6 км/c.
Отмечается, что объект признается потенциально опасным, если он проходит на расстоянии меньше 384 тыс. км.-0-