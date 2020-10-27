Кайфует! На месте этого енота хотели бы оказаться многие - видео

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США поделилась на YouTube забавным роликом с участием своего домашнего енота.

Животное по кличке Манго уже несколько месяцев живет с людьми и, по всей видимости, пытается брать от жизни все. В этот раз американка запечатлела его в тот момент, когда енот решил устроить себе полный релакс.

Домашний питомец развалился на мягких подушках и сладко уснул. Неудивительно, что пользователи сети быстро отреагировали на ролик. Они отметили, что манго по-настоящему кайфует, а также многие рассказали, что были бы не прочь оказаться на месте енота. -0-