Как так-то? Кот очень удивлен пене с эффектом памяти - видео

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина поделился на YouTube кадрами с участием своего котика и произвел фурор в сети.

Хозяин питомца купил домой новый матрас с пеной, которая запоминает форму и решил его протестировать. В этот момент человека заметил котик. Любопытство животного взяло верх и он запрыгнул на матрас.

Дальше произошло самое забавное, ведь этот материал разбил шаблоны питомца, который не мог понять, что происходит. Он с задумчивым видом изучает свои лапы и следы, но когда те исчезают - удивляется еще больше. Этот момент развеселил юзеров, которые посмотрели кадры более 32 миллионов раз и оставили множество веселых комментариев. -0-