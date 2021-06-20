Как звучит удар плоскогубцами по ЛЭП длиной 350 метров? Рабочий показал! (Видео)

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США, который работает линейным монтером, показал на YouTube ролик, который пришелся по вкусу многим.

Люди оказались в восторге от кадров, но больше всего впечатлились любители музыки. Мужчина решил продемонстрировать пользователям необычный звук. Для этого он взял плоскогубцы и ударил ими несколько раз по проводам ЛЭП, длина которых составляет 350 метров.

Рабочий помог людям услышать необычный звук, а кадры приобрели популярность. Кроме этого, многие уверены, что с аудио из этого видео обязательно нужно сделать музыкальный ремикс. -0-