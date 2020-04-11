"Какая ж Вы красотка!": милые фото Екатерины Климовой с пляжа очаровали Instagram

Екатерина Климова. Фото из Instagram
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова разместила в Instagram несколько новых снимков, которые впечатлили пользователей сети.
Артистка показала на фото, как всей семьей проводит время на пляже. Семья развлекается, купается, смеется и забрасывает друг друга краской. Подписчики Екатерины Климовой не оставили без внимания и подтянутую фигуру актрисы.
Помимо всего прочего, большинство комплиментов были направлены в адрес детей звезды. Снимки получились очень милыми и быстро собрали множество восторженных отзывов: "Какая ж Вы красотка!", "Замечательная мама", "Красивая семья!".-0-