Какие модные осенние аксессуары помогут разнообразить базовый гардероб?

Эта осень диктует свои правила, вводя в моду новые краски и акценты. Чтобы быть в тренде совсем не обязательно иметь в шкафу десятки платьев, юбок и брюк. Порой достаточно нескольких аксессуаров, которые помогут создать новый образ без особых усилий.

Акцентный ремень

В этом сезоне можно выбрать абсолютно любой ремень. По-прежнему будут актуальны пояса в виде цепочек, которые отлично подойдут к платьям. Для трикотажных нарядов можно использовать кожаные ремни с тиснением.

Цепочки на тело, портупеи

Осенью цепочки на тело не теряют своей востребованности, а портупея преобразит любую базовую рубашку.

Украшения для сумки

Даже самый скучный наряд заиграет яркими красками, если использовать украшения для сумок. Это может быть обычный платок или специальная подвеска на карабине. Здесь все зависит только от вашей фантазии.

Галстуки

Кто сказал, что галстук – это мужской аксессуар? Вовсе нет! Кожаные, из лент, из бисера и камней… В продаже можно найти модель на любой вкус.

Яркая бижутерия

Ни для кого не секрет, что бижутерия способна сделать завершенным любой образ. Чтобы облагородить простое платье выбирайте многоярусные бусы, броши или акцентные серьги.

Перчатки, митенки

Перчатки уже давно не только защищают нас от холода, но и помогают внести яркие ноты в осенний гардероб. Митенки все еще в моде – и вязаные, и кожаные. Длинные перчатки также будут уместны в этом сезоне.

Платки, шарфики, палантины

Ну и, конечно, платки. Объемные и теплые. Их можно носить, набросив на пальто и закрепив с помощью ремня. Здесь каждая женщина руководствуется исключительно собственным комфортом – любой вариант будет хорош.

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