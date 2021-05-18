Какой провал: испуганная мать помчалась в больницу, когда обнаружила "дыру" во рту ребенка

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезный случай недавно произошел с молодой мамой из Великобритании, который заставил ее сгорать от стыда. Внимание на историю обратило издание Mirror.

Несколько дней назад 24-летняя Бекки Стайлз меняла подгузник своего младшему ребенку. В какой-то момент девушка заметила нечто странное во рту малыша, что ее взволновало не на шутку. Она увидела на верхней части рта сына темный красноватый круг, который сразу же приняла за дыру.

Разумеется, испуганная мать помчалась в больницу, однако это был огромный провал. Прибыв к врачам, она начала вместе с отцом малыша рассказывать о случившемся. Один из медиков достал ручку с фонариком и осмотрел небо ребенка, а после, еле сдерживая смех, попытался успокоить родителей.

"Через полминуты изучения его неба медсестра сказала: "Это наклейка". Я, как настоящая яжемать, отвечаю: "Ну смотрите, это дыра!" Тогда она засунула палец ему в рот и вытащила стикер. Я засмеялась, но мне было так стыдно!" - рассказала Бекки изданию. Встревоженная мама осознала свой провал, а после ей пришлось сгорать от стыда и извиняться перед родственниками, которых она так взволновала. -0-

Фото Mirror