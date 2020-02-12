Картину английского художника Дэвида Хокни "Всплеск" продали на аукционе за $30 млн

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина английского художника Дэвида Хокни "Всплеск" (The Splash) ушла с молотка в Лондоне за $29,8 млн. Об этом говорится в сообщении аукционного дома Sotheby's, который организовал 11 февраля торги предметами современного искусства.

Написанная в 1966 году картина последний раз выставлялась на продажу в 2006 году. Тогда ее продажная цена была в восемь раз ниже сегодняшней.

Всего художник написал три картины в стиле поп-арта, на которых изобразил всплеск воды в бассейне перед домом в Калифорнии.-0-