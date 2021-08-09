Картридж с легендарной игрой продали за рекордные $2 миллиона

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный картридж со знаменитой игрой Super Mario Bros. продали за рекордную сумму. Об этом сообщает The New York Times.

Анонимный покупатель приобрел нетронутый картридж игры Super Mario Bros., выпущенный в 1985 году. За эту раритетную вещь для оригинальной консоли Nintendo он отдал рекордные $2 миллиона.

Эта продажа стала самой большой в мире, а, учитывая что картридж ни разу не открывали, его цена в будущем может и увеличиться. По словам автора сайта коллекционеров Rally Роба Петроццо, интерес к подобным вещам у людей вырос в период пандемии. Многие ищут новые способы вложения денег, а также поддаются сильному чувству ностальгии при взгляде на старые игры. -0-