Катерина Шпица вышла замуж во второй раз - ее платье супер модное и муж красавец

Катерина Шпица. Фото из социальных сетей
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Катерина Шпица вышла замуж во второй раз, Фотографии с церемонии она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.
На одном из фото она позирует со своим новоиспеченным супругом, которого зовут Руслан. Второй снимок демонстрирует свадебное платье во всей красе. Это белоснежный наряд с пышными рукавами и оголенными плечами. Платье выглядит шикарно, подчеркивает стройную фигуру актрисы. Фолловеры пришли в восхищение от внешнего вида невесты. Они пожелали паре огромного счастья.-0-