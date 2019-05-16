Киану Ривз оставил отпечатки ладоней и ног возле театра в США

16 мая, Минск /Кирилл Пачковский/. Популярный актер Киану Ривз оставил отпечатки своих ладоней и ступней у входа в Китайский театр TCL в Голливуде.

54-летнюю звезду таким образом отметили за весомый вклад в киноиндустрию. Ранее такой чести удостаивались Мэрлин Монро, Клинт Иствуд и Харрисон Форд.

Киану Ривз поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, а также признался, что был польщен.

Актер сыграл в культовых картинах "Матрица" и "Скорость". Свежая работа - лента "Джон Уик 3", в которой Ривз сыграл главную роль. На этот раз герою предстоит бороться за свою жизнь и спасаться от армии наемных убийц, которые желают получить награду в $14 миллионов за его голову.-0-