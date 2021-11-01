Ким Кардашьян в новом наряде стала похожа на розового фламинго (Фото)

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно знаменитая телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Знаменитость приняла участие в новой фотосессии, для которой примерила очень необычный наряд. Ким Кардашьян покрасовалась перед камерой в нескольких розовых облегающих костюмах, а один из них дополнила накидкой в виде перьев, что и стало предметом шуток среди юзеров. Многие люди отметили, что в подобном образе Кардашьян стала больше похожа на розового фламинго.

Впрочем, большинство фолловеров знаменитости не остались равнодушными и были очарованы красотой звезды. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал около двух миллионов лайков. -0-