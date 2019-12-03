Киностудия Marvel представила первый трейлер "Черной вдовы"

В сети появился первый трейлер боевика "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

В фильме речь пойдет о Наташе Романофф, российской шпионке на службе в КГБ еще до того как она пришла в команду мстителей. Сама актриса о своей героине говорит так: "Я думаю, что в "Черной вдове" показан настоящий кризис персонажа, она задает себе много вопросов, о том, что именно собой представляет и из чего состоит ее жизнь".

Первый раз Черная вдова появилась в фильме "Железный человек" в 2010 году, на этот раз в киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон примет участие в своем первом сольном проекте.

Ожидается, что боевик выйдет на экраны 1 мая 2020 года и расскажет о событиях, которые происходили между фильмами "Первый мститель: Противостояние" и "Мстители: Война бесконечности".-0-