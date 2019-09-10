Китаянка продала своих детей и купила мобильник

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцатилетняя девушка из Китая продала своих детей за $12 тыс., об этом пишет портал AsiaOne .

Полученной суммой она поделилась с отцом детей и они потратили все деньги за пару недель. Полиция наткнулась на информацию о продаже детей пока расследовала другое дело.

Правоохранители выяснили, что девушка Ма решила избавиться от своих детей-близнецов. Она нашла покупателей и продала их за $12,6 тыс. Свой поступок женщина позже пояснила в полиции. Ма рассказала, что у нее не было и гроша, чтобы рассчитаться с долгами и содержать близнецов.

Помимо всего прочего, родители матери-предпринимателя не стали ей помогать, потому что девушка родила вне брака. Отец близнецов Ву тоже наотрез отказался брать ответственность за детей, но попросил женщину поделиться с ним вырученными деньгами.

Родителей арестовали. К тому моменту, когда их задержала полиция, они успели потратить все деньги. Девушка погасила кредит и купила мобильник. Куда ушла отцовская доля - неизвестно. Позже правоохранители нашли близнецов и вернули их родителям девушки Ма. -0-