Китайские ученые обнаружили пауков, кормящих потомство молоком

3 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Исследователи Академии наук Китая обнаружили вид пауков, которые способны производить молоко и вскармливать им потомство.

Ученые изучили прыгающего паука вида Toxeus Magnus, обитающего в юго-восточной Азии, который живет в гнездах и внешне напоминает муравья. Самки пауков этого вида кормят паучат молокоподобным веществом и продолжают заботиться о них, пока те не повзрослеют.

В течение первых 20 дней с момента появления на свет паучата пьют капельки молока, оставленные на поверхности гнезда, а затем сосут его непосредственно из области на животе матери. В период с 20 по 40 день жизни молодые пауки начинают выходить из гнезда на охоту, но мать по-прежнему разрешает им питаться молоком.

Самый интересный момент наступает через 40 дней после рождения, когда пауки Toxeus Magnus достигают половой зрелости: только женские особи остаются в гнезде матери, а детенышей мужского пола прогоняют.

Как обнаружили ученые, среди 187 пауков в 19 гнездах, которые находились под опекой матери и были обеспечены молоком, выжили 76%. Эксперимент показал, что выживаемость потомства, отделенного от матери через 20 дней вместо 40, снижается до 50%.

На основании предыдущих исследований считалось, что материнская опека в отношении взрослых детенышей характерна только для социальных позвоночных животных с большой продолжительностью жизни, таких как человек и слон. Результаты исследования указывают на возникновение способности к вскармливанию и родительской заботе о взрослых детенышах среди беспозвоночных в ходе эволюционного развития. На нашей планете на беспозвоночных приходится более 95% представителей фауны.-0-