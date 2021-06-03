Китайцы попытались приготовить мясо с помощью Lamborghini и чуть не сожги суперкар

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания молодых людей из Китая решила поэкспериментировать в еде и выбрала необычной способ, чтобы зажарить мясо. Видео опубликовали на YouTube.

Люди собрались вокруг Lamborghini Aventador, а один из них протянул кусок мяса на шампуре прямо к выхлопной трубе. Хотели получить шашлык с дымком, однако все пошло не по плану.

Молодые парни попытались использовать пламя, которое вырывается из трубы при запуске двигателя суперкара на высоких оборотах. "Повара" просчитались и чуть не сожгли Lamborghini Aventador, ведь в самый разгар "готовки" из моторного отсека повалил сильный дым, а на землю вытекла охлаждающая жидкость. Парни заметались в панике, не зная что делать. Эксперт, в свою очередь, отметил, что такого финала стоит ожидать, если не прогреть двигатель перед "готовкой". -0-