Клад времен царя Соломона нашли в библейском Городе Давида

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории одного из старейших районов Иерусалима - Города Давида - нашли необычный клад времен царя Соломона. В нем оказались окаменевшие зубы акул времен динозавров, которые, вероятно, коллекционировали жители древнего Израиля. Об этой находке ученые рассказали на конференции Goldschmidt-2021, сообщает ТАСС.

Ученые полагают, что эти зубы собрали древние коллекционеры диковинок, но однозначных подтверждений такой теории нет. "Эти зубы явно не использовались в качестве орудий труда или украшений, а ценители древностей часто покупают окаменевшие зубы акул даже сегодня. Поэтому вполне вероятно, что жители Израиля начали их коллекционировать еще в железном веке", - рассказал один из авторов исследования, профессор Майнцского университета (Германия) Томас Тюткен.

Археологи вели раскопки в Городе Давида - старейшем населенном районе Иерусалима. В библейские времена там располагался дворец царя Давида, а также столица основанного им царства. Впоследствии он превратился в район Иерусалима и неоднократно перестраивался, утратив оригинальный облик.

В начале XXI века на территории Города Давида начались масштабные раскопки, в ходе которых ученые нашли предположительные стены города и постройки времен царя Соломона, наследника Давида. Среди них была и прямоугольная структура длиной 15 м и шириной 10 м, вырубленная в горной породе рядом с ручьем. Археологи предполагают, что этот "каменный бассейн" с питьевой водой для города изначально служил цистерной, в которой хранилась вода на случай осады. Впоследствии поверх нее построили крупный жилой дом. Раскапывая его фундамент, ученые нашли множество костей и зубов рыб и других представителей морской и речной фауны.

"Сначала мы подумали, что зубы акул были просто пищевыми отходами, которые выкинули жители города почти 3 тыс. лет назад. Когда мы направили нашу статью на публикацию, один из рецензентов заметил, что наша находка была похожа на зубы древних акул, которые вымерли более 66 млн лет назад. Поэтому мы повторно изучили зубы и измерили их возраст", - пояснил Тюткен.

Геохимики детально изучили химический и изотопный состав находки. Их возраст составляет около 80 млн лет, что делает зубы "ровесниками" динозавров конца мелового периода. При этом доли изотопов стронция в зубной эмали указывают, что эти окаменелости были найдены не в окрестностях Иерусалима, а в 80-90 км к югу от города, на территории пустыни Негев, где залегают породы конца мезозойской эры.

Кроме того, археологи рядом с зубами обнаружили множество печатей и других ценных артефактов возрастом около 2,9-3 тыс. лет. Это указывает, что вся коллекция была частью одного и того же клада времен царя Соломона, который случайно или намеренно оказался в фундаменте здания вместе с костями рыб и прочим мусором.

По словам Тюткена, за последние несколько лет археологи нашли окаменевшие зубы акул еще в двух других древнеизраильских поселениях - Мареше и Микне. Вероятно, подобные артефакты были популярным коллекционным предметом или выполняли какую-то другую роль, раскрыть которую будет крайне проблематично без обнаружения упоминаний подобных артефактов в письменных источниках, подытожили исследователи.-0-