Клава Кока перепела легендарный хит группы "Тату", но многие раскритиковали артистку

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Клава Кока выпустила новый клип, а тизером к нему поделилась в Instagram, что вызвало разнообразную реакцию у фолловеров.

Артистка взяла легендарный хит группы "Тату" "Я сошла с ума" и исполнила его на свой манер. Звезда также решила подкрепить песню собственным клипом, который получился атмосферным. Большинству новая работа Клавы Коки пришлась по вкусу, однако были и те, кто раскритиковал артистку.

Они отметили, что не поддерживают плагиат: "Зачем перепевать песню? И тырить у других?", "в чем прикол то Клава? ну плагиат какой-то, даже слушать не хочется", "После ТАТУ не очень (не трогайте старые произведения! Пишите свое)", - написали юзеры сети. Впрочем, это только добавило популярности посту, который быстро собрал сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев. -0-