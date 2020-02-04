Екатерина Климова показала, на какой машине ездит по Москве

Екатерина Климова. Фото из Instagram
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram свежее фото своего автомобиля. По столице актриса ездит на кроссовере Chevrolet белого цвета.
Под постом она написала комментарий, в котором приветствует московские пробки.
Екатерина Климова невероятно популярна в Instagram. Практически любой ее пост набирает большое количество лайков и комментариев. К примеру, ажиотаж в сети вызвало ее архивное фото, на котором Екатерине всего восемнадцать лет.
Не меньшей популярностью пользуется дочка звезды. Например, ее фото в голубом купальнике переплюнули по популярности снимки звездной мамы. Девушка получила много комплиментов и приятных слов в свой адрес. -0-