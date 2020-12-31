Книжные бестселлеры и конкурент Tesla: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Металлолом как материал для скульптора, потенциальный конкурент Tesla от Jaguar, книжные бестселлеры и рецепт очень вкусного супа из томатов. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Скульптуры из обломков

Брайан Мок из Алоха, штат Орегон, дает выброшенным на свалку материалам вторую жизнь. Благодаря творческому таланту, воображению, а еще навыкам в сварке, он делает невероятные скульптуры. В нашей подборке – некоторые из них.

Jaguar выпустит конкурента Tesla Model X

Автопроизводитель ожидает, что новый флагман – полностью электрический внедорожник Jaguar J-Pace – станет реальным конкурентом Tesla Model X, а также сможет составить более дружественную окружающей среде альтернативу популярной Porsche Cayenne.

Книжные бестселлеры 2020 года

Походы по книжным магазинам в уходящем году пришлось ограничить, чего не скажешь об интернет-площадках, которые били все рекорды. В нашей подборке – 25 изданий, занимавших в 2020-м верхние строчки списка лидеров продаж.

Эти вещи не боятся стирки в машинке

Коврики, сумки, игрушки, обувь – кажется, все это не выдержит машинную стирку. Однако при правильно выбранном режиме ничего страшного в барабане с подобными вещами не случится.

Суп из печеных помидоров со сметанным кремом

Быстрое в приготовлении и полезное блюдо содержит пряные травы и белое вино. Прекрасно подойдет для обеда в промозглый зимний день.

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Фото из открытых источников