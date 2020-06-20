Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

20 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, будет видно 21 июня с территории России только в формате частных фаз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария. Затмение начнется в 7.48 по московскому времени в центральной Африке. Наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях, продлится 38 секунд. "В воскресенье, 21 июня, произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,994 в 9.40 (по московскому времени) и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана. На территории России видны только частные фазы затмения - от 0,1 до 0,4", - сказали ТАСС в планетарии. Перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах. В России затмение с небольшой фазой будет видно на значительной части территории от запада до востока. С севера область видимости затмения будет ограничена линией, при наблюдении с которой диски Солнца и Луны коснутся друг друга. "Эта линия пройдет в Европейской части России по Смоленской области, вдоль границы Московской и Тверской областей, по Ярославской, Костромской и Кировской областям и Республике Коми, а далее перейдет в Сибирь вблизи Северного полярного круга, пройдет чуть южнее Якутска и выйдет в Охотское море. При наблюдениях из этих районов интересна фиксация моментов касания дисков Солнца и Луны и наблюдения лунных гор", - сказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария. 21 июня также будет наблюдаться летнее солнцестояние, при котором Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В Северном полушарии Земли в этот день наступит астрономическое лето и будут наблюдаться самый длинный световой день и самая короткая ночь в году.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!