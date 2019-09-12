Компания, производящая кальяны, сделала огромный внедорожник

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Ramsmobile занимается выпуском кальянов, однако она решила отойти от привычного продукта и создала огромный джип с выдвижной гусеницей, сообщает издание Motor.ru .

Американская компания представила свое творение на автосалоне во Франкфурте. Внедорожник Protos RM-X2, по словам создателей, может преодолеть любую местность даже по самому замысловатому ландшафту.

Компания Ramsmobile окрестила разработку "многоцелевым гиперкаром" и первым представителем сегмента "ультимативно-утилитарных автомобилей" (Ultimate Utility Vehicle, UUV). Раньше компания занималась тюнингом Hammer, поэтому инженеры заметили в чертах нового автомобиля легендарный американский внедорожник, хоть прямо об этом никто и не говорит.

Основа всей конструкции - углепластиковый моноблок. Подвеска и рулевое управление из титана, а внешний корпус выполнен из композита. Компания предлагает, по желанию, укрепить машину с помощью карбона или кевлара, а также установить бронированные стекла.

Оснащаться автомобиль будет в трех стилях: Ascetic, Devil, God и Ramsider. Первый вариант - мотор 6,2 LT5 V8 с мощностью 1000 лошадиных сил.

Модель Devil оснащена гусеницей, а также колесами 24 дюйма. Внутри декоративная отделка из золота и шесть посадочных мест. Подробностей о других версиях пока нет. Не исключено, что компания Ramsmobile выпустит в будущем внедорожник на электрической тяге. И конечно, владелец этого автомобиля получит встроенный кальян. -0-

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