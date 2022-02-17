Конфуз ребенка повеселил родителей и пользователей сети - забавное видео!

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая мама из США смогла записать забавный момент с участием своей дочери, которая развеселила пользователей YouTube.

Девочка по имени Мия гуляла вместе с папой во дворе, где выпало немало снега. Солнечный день не предвещал ничего плохого, однако у малышки произошел конфуз, который повеселил родителей, а после и юзеров сети.

Папа с дочкой уже возвращались домой после прогулки, когда остановились перед самым входом, чтобы запечатлеть милый момент. Однако Мия очень устала и еле держалась на ногах. Это и стало причиной конфуза - малышка потеряла равновесие и упала лицом в снег. Папа успел вовремя достать ребенка, а вот мама не смогла сдержаться и уже во всю хохотала за кадром.-0-

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