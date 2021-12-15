Конфуз женщины попал на видео и удивил многих пользователей YouTube (Видео)

Скриншот из видео
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Англии загрузила в сеть любопытный и забавный ролик, который привлек внимание зрителей.
Женщина вместе с мамой приехали домой, однако там их поджидал конфуз. Точнее, старшей женщине предстояло угодить в неловкую ситуацию, которую потом записали камеры наружного видеонаблюдения.
Дочь и мама заходят в дом, но в один миг крыльцо не выдерживает, и женщина проваливается под землю. Этот момент удивил многих пользователей YouTube, что принесло кадрам огромное число просмотров.-0-