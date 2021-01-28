Король льда и маленький королевич: Плющенко растрогал поклонников видео с сыном

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фигурист Евгений Плющенко поздравил своего сына Арсения с очередным месяцем жизни и показал видео с ним.

"Арсению – 4 месяца", - подписал пост звездный отец.

Поклонники фигуриста пожелали малышу здоровья и отметили, что видео папы с сыном получилось очень трогательным. "Нежный отец", "Лапочка и папочка", "Какая милота", "Красавцы мужчины", "Сколько нежности и любви", "Пора ставить на коньки", - прокомментировали пост фолловеры.

Напомним, 45-летняя Яна Рудковская и 37-летний Евгений Плющенко стали родителями второго общего ребенка Арсения в октябре прошлого года.-0-