Кошка в Великобритании задержала поезд на 2,5 часа (Фото)

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд на железнодорожном вокзале в Лондоне отправился в рейс с задержкой почти в 2,5 часа. Все из-за кошки, которая хотела прокатиться с ветерком. Внимание на историю обратило издание BBC.

Скоростной состав готовился к выезду в Манчестер, однако машинист был вынужден отложить отправление. Все дело оказалось в кошке, которая забралась на крышу поезда, который разгоняется до 200 километров в час.

Работники вокзала принялись спасать животное. Операция заняла почти 2,5 часа, однако это не было проблемой для пассажиров, ведь они пересели в запасной поезд. Люди спасли жизнь кошке, ведь поездка на крыше скоростного состава могла стать для животного последней. -0-