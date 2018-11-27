27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский космический аппарат Mars InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий, сообщает МИР 24 со ссылкой на сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Посадка на Марсе произошла в расчетное время – 14:54 по времени Восточного побережья США. Через 7 мин после посадки аппарат должен послать первый радиосигнал на Землю. Как только уляжется пыль в районе посадки, аппарат начнет раскрывать солнечные батареи.
Mars InSight с посадочным модулем был выведен на траекторию полета к Марсу ракетой-носителем Atlas V в мае. Он позволит изучить Марс изнутри - можно будет определить внутреннее строение планеты: коры, мантии и ядра, уровень сейсмической активности, измерить тепловой поток.-0-
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