Космонавт показал лунный закат, снятый с МКС

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту Международной космической станции, опубликовал видео орбитального лунного заката на своей страничке в "ВКонтакте".

"Вот так закат полной Луны выглядит из космоса", - написал космонавт.

Он объяснил, почему естественный спутник Земли во время заката так "расплющивается". Причина в том, что перед тем, как Луна скроется за горизонтом, ее отраженный свет проходит через атмосферу Земли и искажается. Сам земной горизонт при этом невидим - все происходит ночью. Поэтому и кажется, что Луна словно магическим образом "растворяется в воздухе".

Сейчас на МКС помимо Кудь-Сверчкова находятся космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.-0-

Видео с сайта Роскосмос