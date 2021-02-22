Косолапые угонщики! В Сургуте несколько белых медведей покатались на грузовике - видео

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры удалось запечатлеть жителям Сургута. Видео разместили в одной и популярных соцсетей.

Случайные очевидцы стали свидетели косолапого угона. Четыре белых медведя заметили грузовик и решили на нем прокатиться. Водитель попытался уехать, но животные не отставали, а один из них почти запрыгнул в кузов.

Белые медведи смогли окружить машину и несколько минут преследовать ее. В конечном итоге, животным не удалось "перехватить управление" грузовиком и они отправились по своим делам. Пользователям понравился ролик, который они посмотрели десятки тысяч раз. -0-