Косолапый взломщик? Медведь с легкостью чуть не вломился в дом к человеку (Видео)

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились любопытные кадры, которые привлекли внимание пользователей сети.

Владельцы дома в США однажды вернулись с поездки и встретили у себя на пороге необычного гостя. Прямо перед входной дверью стоял медведь, которого, по всей видимости, поймали с поличным. Животное несколько секунд размышляет, а после с легкостью открывает дверь.

Люди заметили эту картину и сняли на видео косолапого взломщика. Медведь чуть не вломился в дом, но заметил людей и поспешил скрыться. Кадры впечатлили юзеров, которые посмотрели их огромное число раз. -0-