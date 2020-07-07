Кот явно не был готов к такому повороту событий - видео

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Друзья из Москвы записали ролик, который вызывает восхищение и неподдельный смех. Кадрами они поделились на YouTube.

На видео запечатлен один из парней, который, по всей видимости, пришел в гости. Он заметил в квартире большого и красивого кота, который был не очень рад незнакомцу. Пушистик спрятался в ванной, однако друг быстро его нашел.

Как только питомца взяли на руки, он зашипел, выражая свое недовольство. Тогда парень решил действовать радикально и проявил свой вокальный талант. Небольшой отрывок из оперы очень удивил кота, который явно не был готов к такому повороту событий.

Домашний любимец тут же стал ласковым и, судя по выражению его мордочки, очень сильно растерялся. Впрочем, такая реакция только добавила юмора к видео, которое быстро набрало популярность в сети. Юзеры посмеялись от души и оставили множество забавных комментариев.-0-