Кот Олли показал мастер-класс по заварке чая - видео

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяйка рыжего кота по кличке Олли заметила своего любимца за очень интересным занятием. Разумеется, девушка записала все на видео и опубликовала в TikTok.

Одним вечером она заметила, что котик сидит рядом со своей миской с водой и опускает туда лапку. Хозяйка заинтересовалась картиной и подошла поближе, чтобы узнать замысел кота.

Тогда Олли провел ей мастер-класс по заварке чая. Для этого он взял свою игрушку с кошачьей мятой и бросил в миску. После этого вода приобрела желтоватый оттенок, что явно пришлось котику по вкусу. Не прошли мимо и юзеры, который принялись шутить. Люди уверены, что если питомца оставить на пару часов, то он без труда сварит и самогон. -0-