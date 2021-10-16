Кот-паук всего одним движением рассмешил до слез окружающих и юзеров сети (Видео)

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь YouTube из Великобритании загрузил забавные кадры, которые привлекли внимание людей.

Мужчина даже не догадывался, что в питомнике обнаружит настоящего кота-паука. Группа спасателей приехали в приют, чтобы забрать кошку. Для этого животное поместили в переноску, но оно там сделало всего одно движение и рассмешило до слез всех окружающих.

Кот-паук в переноске сразу запрыгнул на потолок и завис там, наблюдая за людьми. Выглядело это со стороны очень смешно, а реакция людей только добавила атмосферы кадрам. Неудивительно, что ролик мигом посмотрели огромное число раз. -0-