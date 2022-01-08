Кот принес хозяину "мышь", однако правда удивила всех (Видео)

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однажды днем мужчина из США отдыхал дома, когда в окне заметил своего кота. Кадры опубликовали на YouTube.

Питомец что-то держал в зубах, поэтому мужчина быстро отправился проверить. Сначала американец подумал, что пушистик принес ему мышь, однако правда оказалась куда удивительнее.

Выяснилось, что четвероногий показал хозяину бельчонка. Этот факт впечатлил мужчину, а после кот показал место, где лежали еще несколько бельчат. Житель США не смог остаться в стороне и забрал малышей домой, ведь на улице было холодно. Теперь мужчина ищет маму-белку и ухаживает за малышами. Ролик восхитил сеть, ведь за короткое время он собрал огромное число просмотров.-0-