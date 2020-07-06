Кот развлекался с кактусами и проиграл - видео

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США разместила в YouTube кадры, которые вызывают смешанные чувства.

Она запечатлела свою кошку Мику, которая вернулась домой с прогулки в очень интересном состоянии. Американка проживает в штате Аризона, где кактусы - частое явление. По всей видимости, питомец отправился на прогулку и в какой-то момент решил поиграть с кактусами.

Домой кошка вернулась вся в колючках, что для хозяйки означало только одно - ее любимица проиграла кактусу. Девушка долго очищала свою кошку, извлекая каждую иголку растения с помощью пинцета. Впрочем, ролик вызвал у пользователей сети разные чувства, чем они поспешили поделиться в комментариях.-0-